Calatoria cu avionul ar putea fi mai ieftina daca ar fi eliminata o taxa de 9 euro inclusa in bilete. A fost introdusa in '98 pentru a stinge un credit de la BERD, insa acum a fost redenumita si este folosita in alte scopuri

Radu BEZNIUC, AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: "Din informatia si ce cunoastem noi, taxa respectiva la care se face referinta de 9 euro, taxa pentru modernizare aeroportului a fost depersonalizata cand inca aeroportul international chisinau era intreprindere de stat."

Taxa de 9 euro pentru modernizare este perceputa de la fiecare calator care decoleaza de pe aeroportul Chisinau. Aceasta a fost introdusa inca in 1998, atunci cand tara noastra a contractat un credit de aproximativ 250 de milioane de dolari de la Banca Europeana pentru Dezvoltare, pentru reconstructia aeroportului.

Potrivit sefului de la Autoritatea Aeronautica Civila, chiar daca creditul a fost achitat, taxa a ramas, doar ca acum are o alta destinatie.

Radu BEZNIUC, AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA: ”Evident discutiile care se poarta in jurul taxei respective care poarta un caracter de discutii in contradictoriu, de aceea e bine sa ne uitam cu totii in acel contract de concesionare, cum sunt reflectate taxele, pentru ca intr-adevar nu exista o taxa de modernizare, a fost eliminata ca si denumire exacta ”

Ceea ce inseamna ca aeroportul percepe in continuare cei 9 euro, doar ca sub o alta denumire de taxa. Pe de alta parte, directorul de la Avia Invest sustine ca nu aeroportul stabileste taxele, ci statul. Cat priveste taxa de modernizare, aceasta ar exista in toate tarile.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: ”Sunt niste taxe monopoliste care sunt stabilite de stat, noi activam in baza acestor taxe, mai mult ca atat, avia invest a preluat taxele existente in intreprinderea de stat Aeroportul International Chisinau. Poate si suntem invinuiti de ceva, dar nu stiu de ce suntem invinuti pentru ca nu este prerogativa noastra, noi nu stabilim nicio taxa...”

Petru Jardan sustine ca indiferent de denumire, taxa nu mai poate fi eliminata.

Petru JARDAN, DIRECTOR AVIA INVEST: ”Inainte de a se concesiona aeroportul, a fost facut un studiu de fezabilitate au fost descrise caile posibile de dezvoltare a aeroportului si a fost descris un plan financiar de efectuare a investiitiilor si respectiv un plan de recuperare a investitiilor si planul intoarcere are dreptul la viata doar in cazul existentei taxelor aeroportuare la zi care au stat la baza ... din start daca a fost anutnat un plan financiar a fost atractiv, a demarat proiectul nu pot fi modificate regulile de joc... ”

Anterior, avocata Ana Ursachi, dar si mai multi deputati din opozitie spuneau taxa de 9 euro incasata de aeroport ar fi ilegala si s-ar fi adunat milioane de lei. Aeroportul a fost dat in concesiune in anul 2013, pentru 49 de ani. Pana acum in modernizarea acestuia ar fi fost investiti 47 de milioane de euro.

Un raport al CNA a aratat ca Avia Invest nu a investit bani proprii in modernizare, ci a cheltuit profitul aeroportului. In 2014, presedinte al consiliului de administratie al companiei care gestioneaza aeroportul a fost ales primarul de Orhei Ilan Shor.