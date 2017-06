Care este cea mai populara bancnota de lei din Moldova - Mold-street.com

Acelasi raport arata ca numerarul in bancnote aflat in circulatie se ridica la finele anului 2016 la 250 milioane bancnote, cu 8,4% mai mult decat in anul 2015.

Majorarea cantitativa a bancnotelor in circulatie s-a datorat cresterii mai insemnate a ponderii bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 100 lei si 200 lei in totalul bancnotelor aflate in ciriculatie.

Din punctul de vedere al structurii valorilor nominale in circulatie erau: 1 leu – 86.72 milioane bancnote, 5 lei – 16.20 milioane bancnote, 10 lei – 17,10 milioane bancnote, 20 lei – 13.38 milioane bancnote, 50 lei - -27.67 milioane bancnote, 100 lei - 33.65 milioane bancntoe, 200 lei – 49,89 milioane bancnote, 500 lei – 4.36 milioane bancnote si 1000 lei – 1.36 milioane bancnote.

