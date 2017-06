Cat poate zbura un avion fara motoare sau de ce exista scrumiere in baia aeronavelor? 5 lucruri de stiut cand urci in avion

CNN Money ofera cinci raspunsuri la cinci intrebari pe care si le pune oricine merge macar o data cu avionul.

1. Cat cantareste un avion incarcat?

Un Airbus A380 incarcat depaseste, la decolare, 575 de tone, adica mai mult de 462 de masini Honda Civic.

2. De ce exista scrumiere in baia avioanelor, desi fumatul este interzis?



Daca totusi cineva incalca regula si fumeaza, i se ofera posibilitatea de a stinge tigara in scrumiera, pentru a evita un incendiu la bordul avionului, daca o arunca in cosul de gunoi.

3. Cat de repede poti iesi din avion in caz de urgenta?



Administratia Federala a Aviatiei cere companiilor aeriene sa evacueze pasagerii in caz de urgenta in maximum 90 de secunde, asa ca acestea au posibilitati tehnice pentru a face acest lucru.

4. Cat de mult poate zbura un avion in cazul in care are probleme la motoare?



Avioanele moderne cu doua motoare pozitionate sub aripi pot zbura chiar daca unul dintre ele se defecteaza. In cazul in care exista probleme la ambele motoare, avionul poate plana pentru mult timp, pana cand poate ateriza de urgenta.

5. Cat de sigure sunt avioanele?



Se spune ca esti mai in siguranta in avion decat in pat. Desi mai auzim de accidente aviatice din cand in cand, potrivit statisticilor privind siguranta aviatiei, exista o probabilitate de 0,00002% sa fii implicat intr-un astfel de incident. Adica mai putin decat probabilitatea de a muri cazand din pat.