Ce se intampla cu cele 3 milioane de cetateni ai UE din Marea Britanie, dupa Brexit. Decizia guvernului de la Londra

David Jones, secretarul de stat din cadrul Ministerului pentru Brexit, a declarat legislatorilor londonezi ca doreste ca drepturile nationalilor din UE sa fie printre primele chestiuni rezolvate in cadrul tratativelor pentru Brexit.





”Este cu siguranta un lucru care este luat in considerare”, a declarat Jones in fata Comitetului UE al Camerei Lorzilor, in momentul in care a fost intrebat daca se poate ajunge la o declaratie unilaterala care sa garanteze drepturi rezidentilor din UE.





Soarta a trei milioane de cetateni ai UE ce locuiesc in Marea Britanie este una dintre cele mai importante chestiuni pe care le are de rezolvat Theresa May.





Aceasta a declarat ca doreste sa asigure ramanerea lor in Marea Britanie dupa iesirea statului britanic din Blocul comunitar, dar asteapta ca liderii europeni sa garanteze drepturi similare cetatenilor britanici care locuiesc in state ale UE.