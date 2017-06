Cel mai mare grup bancar italian poate deveni proprietarul unei banci din Moldova - Mold-street.com

Astfel Intesa Sanpaolo, cel mai mare grup bancar din Italia si al cincilea la nivel european ar putea deveni proprietarul de facto al Eximbank, a cincea banca ca marime din Moldova.

1 euro pentru doua banci

Intesa a fost de acord sa cumpere cele doua banci aflate la ananghie pentru 1 euro. Totodata tranzactia nu include nici pasivele precum creditele neperformante, imprumuturile cu risc ridicat sau obligatiuni subordonate.

Consiliul a autorizat managementul condus de Carlo Messina se prezinte, in termen de 15 de ore, adica pana dimineata zilei de 22 iunie, o oferta ferma grupului Rothschild (care se ocupa de intermediere) pentru a finaliza operatiunea.

Fazele ulterioare vor trebui sa fie convenite intre Rothschild, Trezorerie, Bankitalia, cu partea Comisiei UE si Bancii Centrale Europene.

Italia are nevoie strinfenta de a gasi o sulutie pentru cele doua banci, care au un deficit de capital de 6,4 miliarde de euro si depozite in scadere, sa nu fie eliminate in temeiul normelor bancare europene. Aceste reguli ar genera pierderi pentru titularii de obligatiunni si deponentii mari – o perspectiva neplacuta din punct de vedere politic.

