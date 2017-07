Cel mai scump automobil din Moldova procurat in acest an costa 150 mii euro - Monitorul.fisc.md

Cresterea acestora in primul semestru al anului 2017 este de 37,4% comparativ cu aceeasi perioada a anului 2015 si de 26,3% faţa de anul trecut. Total, in prima jumatate de an in Moldova au fost procurate 2307 automobile noi (in 2015 – 1675, iar in 2016 – 1823), scrie Monitorul.fisc.md

Cele mai scumpe au fost Bentley Continental, costul caruia atinge 150 mii euro, un Maserati Quattroporte, pentru care au fost achitaţi $110 mii, Jaguarul F-TYPE decapotabil de 88 mii euro, Mercedes-Benz SL la preţul de 85 mii euro si Ford Mustang, cumparat cu aproape 40 mii euro.

Trebuie sa spunem, ca proiectul politicii fiscale si vamale pentru anul 2018 prevede extinderea bazei fiscale, cu includerea in lista impozitului pe avere a automobilelor noi. Cei care vor procura o masina costul careia pe piaţa interna va depasi 1,5 mil. lei (circa 75 mii euro), trebuie sa fie pregatiţi pentru achitarea, in urmatorii 2 ani de la data inmatricularii, a impozitului pe avere, care constituie 8% din costul obiectului impozabil.

De asemenea, proiectul prevede ca procurarea, spre exemplu, a doua automobile cu costul de 1,4 mil. lei fiecare nu constituie obiect al impunerii.

