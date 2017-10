Clarks - cel mai popular brand din lume, care refuza sa imbatraneasca

Fondat in 1825, in satul Street, Clarks este rezultatul colaborarii a doi frati, care initial produceau covoare din piei de oi. Cyrus, fratele mai mare - era initiatorul si capul afacerii; James - a fost pionerul care a dat nastere ideii ce a evolutionat intr-un nume international, un brand si un exemplu al incercarii care nu a dat gres.

Totul s-a intamplat din plictiseala, din dorinta de a face ceva nou si mai eficient. In loc sa arunce resturile de piei de oi ramase in urma producerii de covoare, lui James ii veni ideea de a crea din ele cipici de casa! iar in scurt timp vanzarile medii au inceput sa depaseasca 1000 de perechi lunar.

In 1833, James si Cyrus devin parteneri oficiali si fondatori C&J Clarks. Asa a inceput o istorie remarcabila acompaniata de viziune, inovatii si inventii; o istorie ce continua sa se imbogateasca si in zilele de azi.

Clarks presupune o gandire diferita si respectiv, actiuni diferite. De la cipicii inventati de Cyrus si James pana la prima incaltaminte care repeta meticulos forma naturala a piciorului; de la modele cu diferite largimi pana la amortizare sporita; de la flexibilitate avansata si deformare redusa in timpul mersului la absorbire a transpiratiei si modele extra-usoare. Ideile inovative sunt factorul care scot Clarks Shoes in evidenta.

Leonardo Da Vinci a spus despre picorul uman ca “este o capodopera inginereasca”. Pentru a avea grija de el cel mai bine, Clarks a inceput sa-l studieze amanuntit – de la bebelus pana la batran. S-a observat cum acesta creste si se dezvolta, s-au cercetat biomecanismul si conditiile care-l pastreaza sanatos. toate aceste date ajuta Clarks sa produca cea mai reusita incaltaminte pentru Dumneavoastra.

Arhiva Clarks depaseste 22000 de stiluri. in ea se gasesc modele care au definit generatii si au intruchipat idei. Cum ar fi Clarks Desert Boot, proiectat de Nathan Clark si lansat in 1950, infatisarea acestuia este actuala si astazi; sau Trigenic Flex – o inovatie in confort si flexibilitate.

