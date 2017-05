Comisia Europeana cere Parlamentului European sa nu intarzie cu acordarea celor 100 de milioane de euro pentru RM - VIDEO

Totul dupa ce saptamana trecuta un europarlamentar roman declara ca europenii ar putea decide sa amane cu cel putin o luna acordarea banilor, din cauza recentelor decizii ale guvernarii. Eurodeputatul s-a referit, in special, la sistemul mixt aprobat acum 2 saptamani in parlament de democrati si socialisti, in timp ce o parte din societatea civila si cateva partide extra-parlamentare protesteaza fata de modificarea sistemului electoral.