Compania franceza EDENRED este primul operator din Republica Moldova licentiat in producerea tichetelor de masa

Licenţa acordată de către Agenţia Servicii Publice îi permite investitorului francez, lider mondial în serviciii preplătite pentru companii, să-şi înceapă operaţiunile în Republica Moldova. Anterior EDENRED şi-a instalat la sediul din Chişinău echipamentul de producere a tichetelor de masă, a făcut angajări de personal şi a încheiat contracte cu partenerii locali, întreprinderi şi magazine alimentare.

Începând din această zi EDENRED va produce şi va livra primele tichete de masă companiilor din Republica Moldova în beneficiul angajaţilor, care vor putea fi utilizate în cea mai variată reţea de comercianţi parteneri pe întreg teritoriul Republicii Moldova, pentru achitarea mesei de prânz sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

“Ne bucurăm să putem onora primele comenzi de tichete de masă ale partenerilor noştri, care vor contribui la creşterea puterii de cumpărare a angajaţilor şi la instalarea unui climat de încredere şi stabilitate în companiile moldoveneşti”, a declarat Dana Sîntejudean, director general Edenred Romania & Moldova.

La finalul lunii aprilie, EDENRED va organiza la Chişinău un eveniment oficial de lansare, la care-şi va prezenta priorităţile în activitatea sa din Republica Moldova.

Edenred este liderul mondial in solutii tranzactionale pentru companii, angajati si comercianti. Fie ca sunt derulate prin card, aplicatii mobile, platforme online sau tichete, toate aceste solutii inseamna putere de cumparare crescuta pentru angajati, costuri optimizate pentru companii si venituri mai mari pentru comerciantii parteneri.

Portofoliul Edenred este construit in jurul a trei linii de business:- Beneficii pentru angajati (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket Plus, Nutrisavings etc.)

Solutii pentru flote si mobilitate (Ticket Log, Ticket Car, UTA, Ticket Empresarial, etc.)

Solutii complementare, inclusiv plati corporative (Edenred Corporate Payment), solutii de incentivare si recompensare (Ticket Compliments, Ticket Kadéos) si solutii pentru programe publice sociale.Grupul reuneste intr-o retea unica 44 de milioane de beneficiari, 770.000 de companii si organizatii si 1.5 milioane de comercianti parteneri.

Listata la bursa Euronext Paris sub indexul CACNext20, Edenred activeaza in 45 de tari, avand aproape 8.000 de angajati. In 2017, volumul tranzactiilor asigurate de Edenred s-a ridicat la aproape 26 miliarde euro, din care 78% au fost derulate prin card, dispozitive mobile sau online. Logo-urile si celelalte denumiri comerciale mentionate sau aratate in acest comunicat de presa sunt marci inregistrate ale Edenred SA, ale subsidiarelor sale sau terte parti. Folosirea lor nu este permisa pentru scopuri comerciale fara acordul prealabil al proprietarilor.

