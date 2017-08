Coruptia: balaurul cu multe capete. Partenerii externi si expertii economici afirma ca in continuare coruptia ramane principala problema a tarii. Ce spun autoritatile - VIDEO

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Imi pare rau sa spun, valoarea medie a coruptiei a crescut de la 50 de mii acum s-a ridicat la 70 mii. 50 de mii trebuia sa platesti ca sa-ti rezolvi o problema majora in mediul de afaceri.”

Un studiu al IDIS Viitorul realizat impreuna cu CBS AXA arata ca aproape 50 la suta dintre antreprenori considera ca afacerile sunt blocate mult si foarte mult de coruptie. La fel spune si Banca Mondiala.

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BM: ”Li se cere mită nu mai rar decât înainte sau poate chiar mai des. O parte foarte mică dintre ei au încredere în judecătorii şi în faptul că vor fi trataţi corect. Asta înseamnă că până când Moldova nu va asigura investitorii că vor fi trataţi corect, investiţii nu vor fi şi locuri de muncă nu vor fi create.”

Potrivit raportului, 80 la suta dintre oamenii de afaceri nu s-au plans organelor de drept despre cazurile de coruptie cu care s-au confruntat. Dintre acestia, jumatate – pentru ca nu au incredere in institutiile statului, iar o treime – pentru ca se tem ca firma lor va avea de suferit. Chiar si cei care si-au gasit dreptatea in instanta au ramas cu un gust amar, spun autorii studiului.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”In unele cazuri, can au garantia de 100% si castiga, apoi imi spune: n-am platit 100 euro, a stat masina in vama si am pierdut mai mult. Tare prost am mai fost, data viitoare nu mai fac. Toti cei care au luptat cu sistemul, au un gust amar in gura”.

Pestele de la cap se strica, dau de inteles cei de la Banca Mondiala.

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BM: ”Aceste instituţii de stat nu par să fi primit instrucţiuni de sus care să spună clar că acest mod de a trata businessul nu va mai fi tolerat, pentru că avem nevoie de investiţii şi locuri de muncă.”

De cealalta parte, guvernarea da asigurari ca face tot ce poate.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”In contextul reformei guvernul la fiecare director ales sau care isi va continua activitate acest mesaj sa fie readus aminte.”

Ministerul Economiei se lauda cu faptul ca autorizatiile si certificatele necesare pentru business au fost reduse de 3 ori de la 450 la doar 150, iar numarul organelor de control a scazut in jumatate: de la 33 – la 16.

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BM: ”Distanţa între retorica anticorupţie şi practica în realitate creşte tot mai mult.”

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”3 ani de zile in urma in toate studiile coruptia era pe primul loc ca impediment de dezvoltare a businessului, acum a trecut pe locul 4-5, sunt alte probleme mai importante. Masurile intreprinse de guv prl du roade. schimbarea jud, constrangerea coruptiei in jud este bie apreciat de afaceri. Ramane o problema? Sigur. Dar nu cea mai mare.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Guvernul depune efort sa lupte cu balaurul, dar un cap tai, trei apar”.

In cadrul sondajului cei de la IDIS Viitorul si CBS AXA au vorbit cu 511 antreprenori din diferite zone alte tarii si din diverse domenii.