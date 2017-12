Cu cardul e mai bine. Tot mai multi moldoveni prefera sa achite cu bucatica de plastic, spun expertii. Suma record pe care au cheltuit-o in ultimii doi ani - VIDEO

Demult am depasit vremurile cand salariul era scos de la bancomat, pentru ca ne placea sa avem bani cash in portofel. Desi mai tarziu, decat in alte tari, acum, moldovenii prefera sa plateasca direct cu cardul, prin POS-uri. E comod si simplu, spun expertii.

Mihaela CROITORU, CONTABIL MAGAZIN: “Sunt multe persoane ca daca nu ar fi un POS terminal ar iesi din magazin fara sa cumpere produsul dat.”

In cele doua decenii de folosire a cardului bancar, moldovenii au cheltuit 15,6 miliarde de lei, in acest fel. Boom-ul s-a produs insa in ultimii doi ani, cand s-au facut tranzactii cu cardul in valoare de 8 miliarde de lei, adica jumatate din toata suma.

Elena MOLDOVEANU, SERVICIUL DE PRESĂ, BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI: “Un alt factor - cheie care a influentat evolutia pozitiva a operatiunilor fara numerar este dezvoltarea continua a infrastructurii de acceptare a cardurilor de plata pe teritoriul Republicii Moldova, in special, majorarea numarului de POS-terminale amplasate la comercianti.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Daca ne uitam foarte atent este unul din efectul liberalizarii vizelor, cetatenii moldoveni circula in Europa si acolo toate achitarile le fac cu cardul, nu scot practic deloc banii si s-au invatat acest lucru acolo si revenind in tara – continua aceasta traditie.”

Sunt nemultumiti insa proprietarii de magazine, fiind obligati sa achite un comision, pentru fiecare plata cu cardul.

Constantin SPINU, DIRECTOR FINANCIAR LOCAL: “E un serviciu destul de costisitor pentru R.M. Noi facem si comparatie ce avem aici si la locatiile noastre din Romania. Comisioanele practic sunt duble, deci e un fel de paradox cu ce se intampla aici si alte tari.”

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Daca oamenii scot banii de la bancomat, banca nu are nimic de castig, in schimb daca mergi la un agent economic, banca ia de la el de la un procent jumatate la 2.”

Obisnuinta clientilor de a plati cu cardul la restaurant sau la cafenea subtiaza si veniturile ospatarilor.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Platile cu cardul au devenit un intrument atat de comun, incat curierii care fac livrarea acasa, iau pos terminalul dupa ei. La o tranzactie mai mica de 200 de lei, clientii pot folosi cardurile bancare contactless, care lucreaza in felul urmator: e destul a singura atingere si plata e facuta, fara sa fie necesara introducerea codului PIN. Metoda e sigura pentru ca in momentul achitarii, cardul ramane mereu in mainile cumparatorului, ceea ce reduce din riscul pierderii sau furtului de date.”

Veaceslav CUMPATA, CURIER: ”Cateodata ei lasa cash, dar intotdeauna se folosesc de scuza asta ca nu poate sa lase prin terminalul bancar.”

Valentina MIRZA, CHELNER: “Daca suma e mai mare avem si noi ceva din asta, daca suma e mai mica...”

Cu totul altfel stau lucrurile la sate, unde nu exista nici zare de bancomat.

“N-am niciun card mai baiete, nici nu stiu ce-i asta.”

De la un singur card in 1997, in prezent, in Republica Moldova exista 1,6 milioane de carduri, iar pana la sfarsitula anului cifra va creste pana la 1,8 milioane, estimeaza expertii.