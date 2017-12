Cu privire la calitatea productiei Meat House

Informatia cu privire la brandul comercial Meat House, raspandita in ultimul timp de catre unele mijloace de informare in masa, abunda in erori factologice si nu reflecta situatia reala, iar agiotajul legat de calitatea produselor companiei noastre, creat in mod artificial de jurnalisti si de cei care i-au angajat, denota o abordare tendentioasa a subiectului dat.