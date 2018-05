Andrei Malahov, la Chisinau. Vezi de ce a venit celebrul prezentator - VIDEO

Andrei Malahov s-a numarat printre oaspetii de onoare ai unui eveniment inedit de la Chisinau si anume: prezentarea noului proiect "Eldorado Terra - OASIS". Lansarea noului proiect a avut loc in formatul emisiunii „Пусть Говорят“, unde oaspetii si-au expus parerile asupra subiectelor abordate. Au participat: Directorul general al proiectului Olga Iftodii; Andrei Malahov - moderator; Eugen Turcan - seful de vanzari "Eldorado Terra"; Pavel Zingan; Anna Dema; Constantin Moscovici; DoReDos si alti invitati.

Prezentarea complexului rezidential unic a avut loc la Hotelul Radisson in ziua de 16 mai. Printre cei 550 de invitati s-au regasit vedete din showbizul autohton, oameni de afaceri de la noi. "Oasis" reprezinta un proiect ambitios, propus de "Eldorado Terra", care combina armonios toate aspectele unei vieti sociale de calitate. Acesta este un complex rezidential unic, amplasat in centrul raionului Rascani. Aici dispuneti de tot pentru propria placere cotidiana, dar si pentru confort: SPA, piscina, zona de fitness "Aquaterra", gradinita "Star Kids" si un restaurant select, care va oferi o priveliste incredibila asupra orasului.

Complexul rezidential "OASIS", creat cu participarea activa a celebrului arhitect ucrainean Iuri Belikov, nu lasa pe nimeni indiferent si a reusit sa starneasca un mare interes in randul tuturor participantilor la prezentare. Procurand un apartament in "OASIS" – nu procurati doar metri patrati, ci si un nou standard de viata, plin de stil si de libertate. Deveniti un rezident al "OASIS" si veti fi in centrul universului.

Iata cum a avut loc evenimentul si de ce toata lumea doreste cu ardoare sa traiasca in "OASIS":

*Acest articol este un produs comercial.