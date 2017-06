Cum a devenit Qatarul cel mai bogat stat din lume si de ce si-a suparat vecinii din Golful Persic. Istoria unui conflict de peste doua decenii

In anul respectiv, tatal actualului emir al Qatarului, seicul Tamim bin Hamad Al Thani, si-a inlaturat de la putere propriul tata, pro-saudit, si a efectuat prima livrare de gaze naturale lichefiate, de la cel mai mare zacamant din lume, potrivit News.ro.

Zacamantul offshire North Field, unde se afla practic toate rezervele de gaze al Qatarului, este impartit cu Iranul, rivalul Arabiei Saudite.Avutia acumulata din vanzarile de gaze a transformat Qatarul nu doar in cea mai bogata natiune din lume, cu un venit anual pe cap de locuitor de 130.000 de dolari pe an, ci si in cel mai mare exportator de gaze naturale lichefiate.Atentia acordata gazelor diferentiaza Qatarul de producatorii vecini de petrol in Consiliul de Cooperare din Golf si a permis emiratului sa rupa dominatia Arabiei Saudite.

In schimb, Qatarul si-a dezvoltat propriile legaturi cu alte puteri, intre care Iranul, Statele Unite (Qatarul gazduieste Comandamentul Central al SUA) si, mai recent, cu Rusia.

Fondul suveran de investitii al Qatarului a convenit anul trecut sa investeasca 2,7 miliarde de dolari in grupul rus Rosneft.”Qatarul era un fel de stat vasal al Arabiei Saudite, dar s-a folosit de autonomia creata de averea adusa de gaze pentru a-si construi un rol independent. Restul regiunii a cautat o oportunite pentru a taia aripile Qatarului”, a aratat Jim Krane, cercetator la Baker Institute al Rice University in Houston, Texas.

Oportunitatea a venit cand presedintele american Donald Trump a vizitat recent Arabia Saudita si a facut apel la constiinta tuturor statelor pentru a izola Iranul.

Productia de gaze naturale a Qatarului nu este supusa restrictiilor OPECProductia de gaze naturale a Qatarului nu este supusa restrictiilor OPEC, cartelul petrolului dominat de Arabia Saudita. Noul emir al Qatarului, care a supravietuit unei tentative de lovitura de stat in 1996, nu a construit conducte care ar fi integrat Qatarul in pietele statelor vecine din Golf.Doi oficiali guvernamentali din Qatar au acuzat in timpul unui proces al complotistilor loviturii de stat, in anul 2000, ca Bahrainul a ajutat la organizarea acesteia cu consimtamantul Arabiei Saudite, potrivit unui articol al BBC.

La momentul respectiv, statele bogate producatoare de petrol considerau gazele naturale drept fara valoare, bune pentru a fi injectate in puturile petroliere pentru a imbunatati ratele de extractie.

Singura conducta construita, proiectul Dolphin care conecteaza zacamantul North Field al Qatarului de Emiratele Arabe Unite si Oman, a functionat numai la jumatatate-doua treimi din capacitate.

