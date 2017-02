Cum puteti face bani pe experienta altcuiva? Despre serviciul PAMM-conturi ca o metoda moderna de a obtine un profit

Timp de aproape 9 ani pe piata serviciilor financiare este prezentat un produs investitional, care a confirmat eficacitatea sa – acesta este serviciu PAMM-conturilor. Noi am încercat sa întelegem care este fenomenul popularitatii sale si de ce aceasta optiune a investitiilor se va potrivi oricarui investitor obisnuit.

Ce este PAMM si cum se foloseste

http://www.alpari.ru/ru/investor/pamm/ a fost creat si adus pe piata de catre compania Alpari in 2008. Astazi, rulajul serviciului constituie 157 miliarde $, iar numarul de manageri este cel mai mare din Rusia si tarile CSI. Pentru crearea PAMM-conturilor Alpari a castigat numeroase premii internationale pentru contributia la dezvoltarea serviciilor de investitii, cele mai bune programe de gestionare a banilor si multe altele. În ciuda faptului ca acum aproape toate dintre cele mai mari Forex-companii ofera analogiile lor acestei metode de a investitii, rezultatele unui audit independent are pana în prezent doar Alpari.

Principiul de functionare a serviciului este extrem de simplu: investitorii obtin profit din tranzactiile de pe pietele financiare, dar nu petrec timp pentru a tranzactiona individual, transferînd fondurile lor în gestionarea traderilor cu experienta. Managerii, la randul lor, sunt rasplatiti pentru tranzactiile profitabile. Investitorul trebuie doar sa aleaga stilul de gestionare a contului – agresiv (extrem de profitabil, dar mai riscant) sau conservator (cu prioritate pentru a minimiza riscurile). Acest lucru se poate face folosind rating-ul detaliat al PAMM-conturi pe site-ul Alpari.

In acest rating sunt prezentate toate caracteristicile care vor ajuta la selectarea managerului: graficul cu privire l venit, varsta PAMM-contului, eficacitatea sa, si multe altele. Separat, este demn de remarcat faptul ca, pe langa investitori, banii sai in cont ii investeste si managerul – in acest fel compania garanteaza clientilor sai actiuni bine gîndite din partea sa.