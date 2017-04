Cum se obtine profit pe pietile financiare?

– Andrei, la moment o mai mare popularitate în rîndul investitorilor o are serviciul „PAMM-cont”. Care este motivul după opinia dvs.?





– Da, aşa şi este. Lansat de către compania Alpari în anul 2008, serviciul „PAMM-cont” dispune deja de mai mult de 500 000 de investitori din întreaga lume. Faptul că produsul va crea o concurenţă mare altor produse investiţionale, a fost clar de la bun început: deja peste un an de la lansare erau deschise peste 600 de PAMM-conturi, astăzi numărul lor este mult mai mare. Însuşi serviciul deja de două ori a trecut controlul unui audit internaţional independent.





– Şi totuşi, care este secretul popularităţii? Cum funcţionează PAMM-contul?





– Esenţa PAMM-contului este foarte simplă: investitorii obţin profit de pe tranzacţiile de pe piaţa valutară, dar nu tranzacţionează individual, transferă banii lor în gestiune traderilor cu experienţă. Administratorii de active, la rîndul lor, obţin un procent din profitul obţinut pentru clienţi. Un rol foarte important este faptul că administratorul de active la fel investeşte bani în PAMM-contul său. După cum înţelegeţi, în acest caz, toţi sunt interesaţi de a avea succes. Tot ce trebuie să faceţi este să alegeţi un administrator de active cu un stil de management potrivit (agresiv sau conservativ) şi de investit bani în PAMM-contul său.





– Da, dar pe site-ul dvs. sunt sute de PAMM-conturi. La ce ar trebui de orientat în alegere, ce puteţi recomanda?





– Totul este foarte simplu. Avem ratinguri pe site, care vor ajuta în alegerea PAMM-contului. În aceste ratinguri sunt prezentate toate caracteristicile importante, cum ar fi: graficul cu privire la profit, vîrsta PAMM-contului, suma de bani în gestiune. Datele din rating se actualizează zilnic. Astfel, noi sporim concurenţa între administratorii de active mărind eficienţa PAMM-conturilor, iar investitorii obţin o imagine analitică completă a produsului în alegerea sa. Sunt administratori de active care există din momentul lansării a serviciului, cinci sau şase ani. De obicei, aceştia sunt administratorii conservativi, care lucrează sistematic, în conformitate cu strategia aleasă. În medie venitul la ei poate varia între douăzeci şi cincizeci de procente anual. Administratorii care se orientează pe strategii cu profit maxim, de multe ori ajung la performanţe mult mai mari, dar şi riscul potenţial este mai mare. Aici totul depinde numai de apetitul pe care îl aveţi faţă de risc.





– Se vorbeşte despre faptul că pentru a investi în PAMM-cont, este nevoie de început cu sume mari. Este adevărat? Cine poate devine client?





– Noi nu avem limite la sume minime, dar în mare parte aceştia sunt oamenii înstăriţi. Deoarece în medie în PAMM-conturi se invesc aproximativ $10 000. Noi avem clienţi cu investiţii foarte mari, cît şi cu investiţii mai mici. Printre clienţii noştri sunt oameni de afaceri sau reprezentanţi din top management de la diferite companii, este destul de dificil de selectat o categorie. În cazul în care nu sunteţi mulţumit de rentabilitatea depozitelor bancare şi sunteţi gata să mergeţi la un risc moderat, atunci sunteţi potenţialul nostru client.





Un alt avantaj al serviciului PAMM-cont, pe care nu l-am menţionat anterior este controlul deplin asupra investiţiilor dvs. Indifirent de cîţi bani nu s-ar investi în PAMM-conturi, în orice moment puteţi depune şi retrage o parte sau toţi banii. Toate operaţiile cu bani se efectuează doar de dvs. din cabinetul personal de pe site-ul Alpari. Şi pentru confortul dvs. la noi sunt oferite diferite metode de plată, inclusiv şi fără comision: transferuri bancare, carduri bancare, internet banking, transferuri electronice sau terminale de plată.





– Şi întrebarea principală: cît de mult s-ar putea de cîştigat sau la fel ca şi la depozitile bancare?





– Aşa cum am spus, totul depinde de aşteptările dvs. şi apetitul faţă de risc. Anumite PAMM-conturi arată o rentabilitate mai mare de 100% pe an. Cu toate acestea pentru majoritatea clienţilor eu recomand de ales PAMM-conturi care oferă un venit aproximativ de 30-40%. În aceste PAMM-conturi de obicei există o balanţă bună între risc şi profit. Avantajul principal şi indiscutabil al serviciului PAMM-cont este că se oferă libertate în acţiune şi mari posibilităţi. Totul într-un interviu, desigur, nu se poate spune, de aceea dacă sunteţi interesat de acest produs, vă recomand să vizitaţi site-ul nostru sau să vizitaţi oficiul nostru din Chişinău.





Date de contact: tel. 022-843-999

adresa: mun.Chişinău,str. V. Pîrcălab 63, Skytower, oficiu 5D.

*Acest articol este un produs comercial.