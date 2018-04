Daca cumparati ceva si primiti restul in monede de 1 si 2 lei... sa nu va mirati. Acestea au fost puse in circulatie - FOTO

De exemplu, daca urcati intr-un microbuz de linie si ii oferiti soferului o bancnota de 5 lei, sa nu va mirati daca primiti rest o moneda de 2 lei.

Am mers astazi la cateva banci sa schimbam bancnote pe monede, insa la cele mai multe dintre ele acestea inca nu au ajuns, iar la altele, reprezentantii de acolo ne-au spus ca... s-au terminat.

Responsabilii de la BNM ne-au spus ca monedele de 1 si 2 lei au fost puse in circulatie saptamana trecuta si ca acestea sunt transmise catre bancile licentiate, iar de acolo intra in circulatie.

Monedele de 1 leu si de 2 lei sunt confectionate din otel placat cu nichel si au o nuanta argintie.

Monedele de 5 si 10 lei urmeaza sa fie puse in circulatie la sfarsitul anului curent, iar asta pentru ca BNM inca mai are in stoc bancnote de 5 si 10 lei.

La sfarsitul lunii februarie, BNM a lansat monede de 1, 2, 5 si 10 lei.