Daca porcul nu, atunci leul in ajun sigur se ingrasa. Motivul pentru care in ultimele saptamani leul a crescut in raport cu euro si dolarul - VIDEO

Dupa ce la inceputul lui 2015 euro si dolarul au atins cotatii record-la casele de schimb valutar moneda europeana era vanduta cu aproape 30 de lei, iar dolarul cu aproape 27 de lei, in 2016 leul a prins putere. In 2016 cel mai scazut nivel al leului fata un euro a fost inregistrat in februarie, cand cursul stabilit oficial de BNM a fost 22 de lei si 65 de bani, dolarul si-a arat forta in ianuarie cand a costat 20 de lei 70 de bani.

In rest, piata valutara a fost mai mult sau mai putin stabila. Guvernarea isi asuma toate meritele.

Expertii insa au alte explicatii.

In 2017 specialistii nu prognozeaza mari schimbari, cel putin in primele luni ale anului. Astfel, ca leul se va mentine aproximativ la aceleasi valori in raport cu principalele valute de referinta.

Astazi, la casele de schimb valutar un euro era vandut cu 20 de lei si 88 de bani, iar dolarul costa 19 lei si 98 de bani.