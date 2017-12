De sarbatori, se scumpesc carburantii. ANRE a stabilit noile preturi plafon pentru urmatoarele doua saptamani. Cat va costa un litru de benzina - FOTO

Astfel, de maine un litru de benzina va costa 17 lei si 54 de bani, cu 13 de bani mai mult decat astazi. Motorina se va scumpi cu 11 bani si va costa 15 lei si 71 de bani. Noile preturi vor fi afisate dupa miezul noptii.

De mai bine de un an ANRE calculeaza preturile la carburanti in functie de costul petrolului la bursele internationale, dar si in functie de cursul de schimb al dolarului.

Noile preturi:

Acum doua saptamani: