Deschiderea noului centru Jaguar Land Rover, la Chisinau. Amatorii de masini luxoase au un nou punct de atractie - VIDEO

Noul showroom, de doua nivele, este realizat din sticla, nu obisnuita, ci una foarte rezistenta. La deschidere, invitatii au putut admira doua masini deosebite. Una dintre primele masini Land Rover din 1948 si noul Jaguar I Pace, prima masina electrica.

Daca masina din 1948 reprezinta istoria de peste 70 de ani a brandului, noul jaguar reflecta viitorul companiei.

Vasili CHIRTOCA, preşedinte DAAC Hermes: “Compania Jaguar Land Rover a aprobat standarte noi. Standartele acestea sunt la nivel foarte inalt si se bazeaza pe faptul ca vin automobile electrice. Asta este o evolutie tehnica. Centrele noi arata in mod revolutionar, sunt foarte moderne. In doi ani proiectul a fost construit si dat in exploatare. “

Noua bijuterie a furat toate privirile barbatilor prezenti la eveniment. Cei care au urcat in ea, mai ca nu voiau sa coboare. Mult inseamna o masina luxoasa si, pe langa asta, inteligenta. Este o masina care se parcheaza singura.

“E destul de spatioasa, se priveste bogat. Parca e simplu dar in simpletia asta este sarmul nobletii este o masina nobila.”

Un eveniment atat de grandios merita si un invitat pe masura. Marco Santucci a venit in Moldova special pentru deschiderea noului showroom.

Marco SANTUCCI, Managing director European Importer Region JAGUAR LAND ROVER: “Am acceptat să vin aici, pentru că este cea mai mare investiţie pe care o avem în Europa. Investiţia aceasta demonstrează potenţialul viitor al liniei de produse pe care le producem noi. Şi aici avem astăzi expus un automobil de clasa premium care este total electric.”

Noua cladire construita dupa standarde europene este foarte rezistenta si are cateva zone special amenajate, unde clientii pot testa masinile.

Eduard VACARIC, director Centrul Auto JAGUAR LAND ROVER în Moldova: “Avem o noua zona, se numeste drive in. Zona receptie de service pentru clienti care inscrisi in service pot sa intre cu masina direct in cladire si care este mul mult mai confortabil pentru clienti si vor fi intalniti de manageri.”

Este primul salon auto Jaguar Land Rover deschis in Moldova in colaborare cu Daac Hermes.

