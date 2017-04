Dispar motoarele diesel. UE introduce reglementari dure in privinta emisiilor poluante, pentru a preveni repetarea un nou scandal VW

Pentru a preintampina aparitia unui nou scandal de amploare celui de la Volkswagen, care a recunoscut ca a trisat la testele antipoluare – situatie care a scos in evidenta legislatia prea blanda a UE in acest domeniu, Comisia Europeana a propus revizuirea regulilor de autorizare si de tesare a masinilor pe teritoriul blocului comunitar, informeaza Reuters.

Europarlamentarii au votat in majoritate in favoarea proiectului, care va intari supervizarea UE si care va permite Bruxellesului sa aplice amenzi de pana la 30.000 de euro pentru fiecare vehicul care nu indeplineste standardele impuse de lege. In opinia comisarului Elzbieta Bienkowska, noile masuri vor duce, in cele din urma, la disparitia de pe piata a masinilor cu motoare diesel.

"Masinile diesel nu vor disparea de la o zi la alta. Dar, dupa acest an dificil, sunt sigura ca vor disparea mai rapid decat ne putem imagina”, a explicat Bienkowska.

Potrivit noii legi, producatorii de masini nu vor mai putea sa plateasca direct agentiile de testare, care isi vor pastra astfel integritatea. Statele membre vor trebui sa finanteze centre de testare a emisiilor poluante, care vor fi independente si care vor certifica emisiile pentru producatorii auto.

Totodata, autoritatile de la Bruxelles primesc mai multa putere in ceea ce priveste verificarea masinilor si aplicarea de amenzi, in timp ce autoritatile nationale vor putea sa verifice fiecare decizie. Amenzile aplicate de autoritatile de reglementare din UE vor fi folosite pentru a-i despagubi pe proprietarii de masini si pentru protectia mediului.

Legea va intra in vigoare dupa ce va fi negociata intre europarlamentari, Comisia Europeana si statele membre UE.

Dupa izbucnirea scandalului de la Volkswagen, mai multe state au inceput propriile anchete in ceea ce priveste nivelul emisiilor poluante, descoperind niveluri de emisii de azot si de 15 ori peste limita legala admisa, precum si folosirea frecventa a unor dispozitive de manipulare a emisiilor interzise.

Scandalul de la Volkswagen a zguduit industria auto, ridicand suspiciuni care au vizat si alti producatori ca Mitsubishi, Fiat-Chrysler si Renault unde, de asemenea, au fost demarate anchete.