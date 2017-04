Dobanda mai mica? 20 de mii de lei in loc de 6 mii. Aceasta este noua suma pe care o vor primi deponentii, in cazul in care banca intra in faliment. Ce spun expertii - VIDEO

20 de mii de lei in loc de 6 mii. Aceasta este noua suma pe care o vor primi deponentii, in cazul in care banca intra in faliment. Dupa ce in urma furtului miliardului statul a fost nevoit sa scoata din buzunar 14 miliarde de lei ca sa compenseze depozitele oamenilor, autoritatile au decis sa majoreze plafonul pe care banca il garanteaza. Expertii sustin totusi ca asta ar putea duce la micsorarea dobanzii la depozite.