Dupa Ford si Toyota, Donald Trump ii ameninta si pe nemtii de la BMW. Reactia gigantului auto european

Intr-un interviu aparut duminica in publicatia germana Bild, Donald Trump a afirmat ca BMW ar trebui sa-si construiasca noua uzina in Statele Unite deoarece ar fi "mult mai bine" pentru producatorul auto.

"Daca vreti sa construiti automobile oriunde in lume va urez noroc. Le puteti produce in SUA, dar pentru fiecare automobil care vine in SUA veti plati o taxa de 35%", a spus Donald Trump. "As dori sa le transmit celor de la BMW: daca vreti sa construiti o uzina in afara SUA si aveti de gand sa vindeti automobilele in SUA, fara o taxa de 35%, va inselati", a mai spus Trump, adaugand ca producatorii auto vor trebui sa isi construiasca uzinele in SUA.

Noul presedinte al SUA a mai spus in interviul acordat Bild ca Germania este un important producator auto, in conditiile in care automobilele Mercedes-Benz sunt frecvente pe strazile din New York, dar a apreciat ca nu exista suficienta reciprocitate intre cele doua parti, intrucat germanii nu cumpara automobile Chevrolet. Vanzarile Chevrolet in Europa au scazut puternic dupa ce firma mama, General Motors, a anuntat in 2013 ca va renunta la aceasta marca pentru piata europeana, urmand sa se concentreze pe promovarea marcilor Opel si Vauxhall.

Luni, directorul BMW, Peter Schwarzenbauer, a anuntat ca firma isi mentine planurile de a deschide in 2019 o fabrica in San Luis Potosi - Mexic - unde va fi produsa gama BMW Seria 3, care va fi exportata in intreaga lume. In prezent exista facilitati de productie pentru gama BMW Seria 3 in Germania si China.

Luni, actiunile grupurilor auto germane BMW, Daimler si Volkswagen au scazut la Bursa din Frankfurt, in urma declaratiilor lui Donald Trump. Toti cei trei mari producatori auto germani au facut investitii semnificative in uzine de productie in Mexic, in ideea de a profita de costurile mai mici, si a exporta vehiculele pe piata americana, a doua cea mai mare din lume.

Mercedes-Benz si BMW au deja uzine in SUA unde produc vehicule de teren (SUV). Insa, in luna iunie a anului trecut, BMW a demarat constructia uzinei de la San Luis Potosi, centrul Mexicului, urmand sa investeasca 2,2 miliarde de dolari pana in 2019 si sa produca 150.000 de vehicule pe an. La randul sau, Daimler intentioneaza ca din 2018 sa inceapa sa produca vehicule Mercedes-Benz la o uzina a grupului Renault-Nissan de la Aguascalientes, Mexic.