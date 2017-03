Dupa furtul miliardului, numarul moldovenilor care iau credite din banci a scazut in jumatate. Oamenii spun ca ratele dobanzilor raman in continuare mari, iar autoritatile dau vina pe crizele politice - VIDEO

Datele Bancii Nationale arata ca la sfarsitul anului 2014, an in care s-a produs frauda bancara, volumul creditelor noi in economie era de peste 23,5 miliarde de lei (23,529 mlrd lei). La sfarsitul anului trecut insa, suma era de aproape 2 ori mai mica, ajungand pana la circa 13 miliarde (12,862 mlrd lei).

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Din cauza ca BNM si-a inasprit brusc politica financiara in special la depozitele in lei, a crescut enorm rata dobanzii.”

La randul sau, guvernatorul Bancii Nationale da vina pe instabilitatea politica.

Sergiu CIOCLEA, GUVERNATOR BNM: ”Avem investitori care ne spun ca nu vor veni daca se schimba cursul european, asta e doar la nivel de temeri. Dar cand avem 5 guverne care se schimba despre ce vizibilitate putem vorbi?”

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: "Impactul crizei economice financiare si-a spus un cuvant greu in partea ce tine de luarea creditelor de populatie, dar si agenti economici."

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Toate crizele prin care a trecut RM nu au putut sa nu-si lase amprenta.”

Pentru ca oamenii nu iau credite, economia are de suferit.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Asta inseamna ca activitati economice noi nu sunt, economia e in stagnare, din nefericire potential de crestere este limitat.”

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI: ”Unul dintre elementele de baza ale cresterii economice este consumul, respectiv, scaderea consumului a dus la scaderea tempoului de crestere a economiei.”

Cei care au luat credite spun ca nu ar mai face-o.

”Nu recomand la nimeni, 50% din salariu se duce la banca.”

”Procentele sunt mari.”

”Am pierdut increderea in banci si in conducere in general””Salariile sunt mici, oamenii nu pot intoarce creditele””Si furtul miliardului a influentat direct.”

In 2015, dupa ce a acordat celor 3 banci falimentare credite de urgenta pentru a le salva, Banca Nationala a fost nevoita sa majoreze rata de baza, care inseamna automat credite mai scumpe.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Noi nu am salvat bancile, noi am achitat jaful bancar.”

Pavel FILIP, PRIM-MINISTRU: ”Frauda bancara este doar un element, oamenii nu sunt orbi, investitorii nu sunt surzi. Au vazut ce s-a intamplat in RM, fonduri fraudate, de aceea au devenit mai reticenti.”

In 2015 rata de baza a ajuns pana la 19,5%, iar anul trecut a inceput sa scada, ajungand pana la 9%. Acum rata dobanzii pentru creditele de consum, luate in lei, este, in medie, de 12 la suta.