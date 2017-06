Economia tarii noastre incepe sa se ridice de la pamant. Banca Mondiala estimeaza ca aceasta va creste cu 4 la suta anul acesta - VIDEO

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC ”Dupa ce ai doi ani cand Moldova trece printr-o criza foarte profunda, in 2017 aceasta crestere eu as numi-o mai degraba recuperare economica. Aceasta crestere doar ne intoarce inapoi la perioada 2014.”

Autoritatile sunt mai optimiste si se lauda cu cresteri la exporturi, incasari si investitii.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI ”Premisele si informatiile pe care le primim lunar ne fac sa fim foarte optimisti in partea ce tine de crestere economica, atat pe partea de exporturi, unde avem o crestere, atat pe partea de venituri in, dar si investitiile pe care statul le face in economia nationala, de aceea noi suntem convinsi ca acest nivel e minim care poate fi asigurat anul acesta. -adica va mentineti prognoza de 4,5%? -Eu sunt sigur ca va fi un nivel mult mai mare decat 4 la suta.”

Si expertii spun ca indicatorii ar putea creste, insa doar pe hartie.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC ”Moldova incet isi revine de la socul 2015-16, dar e prematur sa vorbim ca oamenii vor simti ca traiesc bine.”

Potrivit Biroului National de Statistica, anul acesta, in perioada ianuarie-aprilie 2017, au fost exportate marfuri in valoare de aproape 700 de milioane de dolari (682,4 mln $), cu 15 la suta (14,7%) mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut. Peste 60 la suta merg in Uniunea Europeana, asa ca exporturile spre Europa au crescut cu 16 la suta (15,7%), la fel ca si cele spre tarile CSI (15,9%).

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC ”Exporturile au scazut de la 700 mln dolari la 200 si ceva de milioane si acum au crescut cu 30 la suta, asta inseamna ca am ajuns la 50 la suta. Cadem tare, apoi ne ridicam vesel si spunem ca o ducem bine.”

Anterior Fondul Monetar International a prognozat o crestere economica de 4,5 procente pentru anul acesta.

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI ”Pornind de la informatia statistica, suntem optimisti si revizuirea va fi la mijlocul anului.”

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC ”Noi avem o capacitate enorma de a cadea tare, apoi a ne ridica incetisor si a ne bucura ca uite ne-am ridicat.”

Banca Mondiala estimeaza ca in 2018 vom avea o crestere economica de 3,7 procente, iar in 2019 – 3,5. Cifra de 4 la suta pentru anul acesta este una dintre cele mai mari in regiune si cea mai mare dintre tarile Parteneriatului Estic.