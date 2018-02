Economia tarii noastre, la nivelul Germaniei din 1935. Calculele expertilor spun ca Moldova se afla la coada PIB-ului european pe cap de locuitor - VIDEO

Cu o crestere economica de 4 la suta anual, Moldova este la coada clasamentului in UE in ceea ce privest produsul intern brut pe cap de locuitor. Ne-ar trebui 100 de ani ca sa luam locul tariilor aflate in varf ca Luxemburgul sau Germania. Expertii spun ca tara noastra ar avea nevoie de un spor economic de doua ori mai mare pentru a putea ajunge din urma statele din UE. Insa, atata timp cat lipsesc investitiile si productia interna, nu vom vedea degraba lumina de la capatul tunelului.