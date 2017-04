Este oficial: incepe exodul bancilor, dupa Brexit. Unde se muta centrul financiar al UE: “Nu va fi loc pentru toata lumea"

”Anul trecut nu s-a intamplat nimic concret, dar totul s-a schimbat in primul trimestru. Bancile cauta anumite zone”, a declarat Carsten Ape, director pentru spatii de birouri in Germania la CBRE Group, potrivit News.ro

Incertitudinile provocate de decizia Marii Britanii de a iesi din Uniunea Europeana au determinat bancile sa ia in considerare infiintarea unor noi centre de operatiuni in UE, pentru a-si asigura in continuare accesul liber pe piata comunitara.

Goldman Sachs si Citigroup analizeaza stabilirea unor noi baze europene la Frankfurt, au declarat in ianuarie persoane apropiate situatiei.

”Nu va fi loc suficient pentru toata lumea. Asta va creste cererea pentru birouri in zone mai putin atractive si chiriile acestora”, a aratat Juergen Schmid, director pentru investitii in proprietati la compania Savills in Frankfurt.

Londra ar putea pierde 10.000 de locuri de munca in sectorul bancar si 20.000 de posturi in domeniul serviciilor financiare, ca urmare a mutarii activelor de catre clienti in afara Marii Britanii, dupa Brexit, potrivit institutului de cercetari Bruegel. Alte estimari variaza de la doar 4.000 de locuri de munca la 232.000.

In Frankfurt, multi dintre posibilii chiriasi din industria serviciilor financiare cauta cladiri mari, bine proiectate, in zone prime, a spus Ape.