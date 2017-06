“Eximbank - Gruppo Veneto Banca” are un nou proprietar - Monitorul Fiscal

Potrivit BNM, «Intesa Sanpaolo», cu autorizarea unanima a Consiliului de Administraţie, a semnat pe 26 iunie 2017 contractul de achiziţionare a unor active si pasive apartinand «Veneto Banca», inclusiv bancile acestui grup din Republica Moldova, Croatia şi Albania.

Banca Nationala a mai subliniat ca «Intesa Sanpaolo» este una dintre cele mai mari banci din zona euro cu o capitalizare de peste 45 mld. euro. in Italia, «Intesa Sanpaolo» are peste 11,1 mil. de clienti şi o cota de piata de 12%.

Peste hotarele Italiei, «Intesa Sanpaolo» a dezvoltat o prezenta puternica in tarile Europei Centrale şi de Est, in Africa de Nord şi Orientul Mijlociu, in care deserveşte peste 7,7 mil. de clienti.

Potrivit Bancii Centrale, clienţii „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca" din Republica Moldova nu suporta nicio consecinţa in rezultatul acestui transfer: oficiile si subdiviziunile bancii vor fi deschise in mod obisnuit si pe deplin funcţionale, toate operaţiunile bancare vor putea fi efectuate fara modificari, insa sub responsabilitatea noului actionar — «Intesa Sanpaolo».





