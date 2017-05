Expertul mondial nr. 1 din lume in productivitatea personala si organizationala, David Allen, vine in Republica Moldova

Pentru prima data in Republica Moldova, expertul mondial nr.1 din lume in arta productivitatii personale si organizationale, David Allen, va sustine un seminar in care va prezenta sistemul sau de productivitate ”Getting Things Done”, care a fost numit cel mai bun instrument din lume pentru imbunatatirea afacerii de catre revista Time. Evenimentul va avea loc pe 29 mai, la Radisson Blu Leogrand Hotel, incepand cu ora 10:00.