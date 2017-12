Fii Mos Craciun tot anul imprejur!

Decembrie e luna cand ne amintim cu drag de anii copilariei. Va mai aduceti aminte cum ne adunam toti fratii, surorile, nepotii la bunica pe soba dupa o zi zburdalnica pe dealurile inzapezite? Cum ne furisam pe ascuns sa msncam din ciocolatele cumparate pentru colindatori? Cum ne certam ca nu puteam decide cine va pune steaua in varful bradului? Va mai amintiti cum in seara de Craciun ne asezam langa semineul in care se auzea cum trosnesc lemnele, iar lumina beculetelor de pe brad licareau in ochii nostri de copii fericiti?