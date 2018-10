Guvernul a decis cine e noul actionar majoritar la cea mai mare banca din Moldova - mold-street.com

E vorba de 426.365 de actiuni noi emise de MAIB, cea mai mare banca din Moldova, cumparate doua luni in urma de Agentia Proprietati Publice la un pret total de 450,03 milioane de lei, scrie mold-street.com

Pretul initial de vanzare stabilit este de 451,43 milioane lei, adica cu 1,5 milioane lei mai mult decat a platit Agentia. Diferenta se datoreaza costurilor suportate de APP la cumpararea-vanzarea acestor actiuni.

In ajun, in cadrul unei intrevederi cu Francis Malige, directorul executiv al Departamentului Institutii Financiare BERD, premierul Pavel Filip a exprimat recunostinta in special pentru participarea bancii la preluarea Victoriabank si Moldova-Agroindbank.

Cine sunt investitorii ce iau locul lui Platon

Oficiala insa Heim Partners urmeaza sa achizitioneze actiunile MAIB de la Guvernul Republicii Moldova in cadrul licitatie publice desfasurata la Bursa de Valori a Moldovei, in perioada 2 - 4 octombrie 2018.

