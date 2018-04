Guvernul suspectat ca a trucat licitatia de achizitie a energiei - mold-street. com

E vorba de licitatia de achizitionare a energiei electrice in Republica Moldova, ce sa incheiat la mijlocul lunii martie 2018 cu victoria companiei de stat Energocom, care de la 1 aprilie 2018 si pana pe 31 martie 2019 va livra curent la un pret mediu de 52,8 dolari pentru un MWh (media).

Contractul, o intelegere de culise intre trei companii

In privinta modului cum s-a desfasurat licitatia, Secretariatul Comunitatii Energetice sustine ca in pofida principiilor clare propuse de Secretariat si acceptate de Ministerul Economiei si Infrastructurii, progresele inregistrate sunt minore fata de anul trecut.

"Cel mai important este ca Ministerul (Economiei si Infrastructuri n.r.) a sprijinit in mod activ interesele Energocom, in special in ultimele etape ale procedurii. Procedura de achizitie din 2018 a ridicat, de asemenea, suspiciuni privind o eventuala actiune concertata intre Energocom MGRES (Centrala de la Cuciurgan n.r.) si DTEK – intrucat ultimele doua companii au decis sa negocieze direct cu compania de stat Energocom in afara procedurii oficiale", se arata intr-o nota a Secretariatului Comunitatiii Energetice.

