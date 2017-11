Hippocrates si Little People Moldova sustin copiii bolnavi de cancer in lupta pentru viata

Reteaua de farmacii Hippocrates, in parteneriat cu asociatia Little People Moldova, in luna noiembrie desfasoara campania de caritate, de colectare a fondurilor pentru sustinerea copiilor bolnavi de cancer. Evenimentul are loc al treilea an consecutiv. In toti acesti ani, organizatia non-profit Little People Moldova ofera sprijin copiilor bolnavi de cancer, pentru care terapiile psihologice, pe langă cele traditionale, sunt foarte importante. Pentru un tratament de succes, spiritul de viata a micilor pacienti are un rol crucial. De aceea, voluntarii Little People Moldova, studenti ai facultatilor de psihologie, pedagogi si actori, petrec timpul alaturi de copii, spre a-i distrage atentia de la problemele de sanatate si a-i aduce o dispozitie optimista.