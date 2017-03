Ieftinirea de ieri la benzina nu-i surprinde pe soferii moldoveni: De cand autoritatile au inceput sa aplice preturile plafon, benzina s-a scumpit cu aproape 2 lei: "E bataie de joc" - VIDEO

"Pe piata internationala au scazut pretul la pterol, a scazut si dolarul si euro, si ce au facut au dat cu 3 banuti motorina si 20 de bani benzina asta e bataie de joc, e jale pe tema asta..."

Soferii spun ca ieftinirea este aproape insesizabila. In schimb, majorarile din ultima perioada bat la buzunar.





Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: “Dupa aplicarea noi formule elaborate de ANRE, benzina s-a scumpit cu aproape 2 lei, in ultima perioada. Majorarea este vizibila, cand va umpleti rezervorul. Astfel, daca zece luni in urma cand, va faceati plinul scoteati din buzunar in jur de 800 de lei, acum platiti peste 900 de lei, adica in medie cu 100 de lei mai mult.”

Expertii spun ca si statul a pus umarul la cresterea preturilor la carburanti, dupa ce a majorat accizele la inceputul anului. In ce priveste formula de calculare a pretului, aceasta a fost nepotrivita din start.

Victor PARLICOV, EXPERT: "Noi nu cunoastem care este pretul benzinei si motorinei la bursele Platts, la care face referinta ANRE-ul pentru ca ele nu sunt publice si atunci cum noi sa-i credem pe ei..."

De dimineata, toate companiile au afisat preturi mai mici la panou. Astfel, un litru de benzina costa 17 lei si 83 de bani. Motorina, care acum doua saptamani s-a scumpit, s-a ieftinit cu 3 bani si costa 15 lei si 62 de bani. ANRE isi motiveaza decizia prin ieftinirea carburantilor la bursele internationale. Noile preturi vor fi valabile pana pe 21 martie, iar campaniile petroliere nu au dreptul sa le mareasca.