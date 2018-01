In perioada sarbatorilor de iarna, Shopping MallDova a organizat o tombola, iar premiul mare a fost un automobil - VIDEO

Natalia ROGOVSCHII,Director Marketing si PR SHOPPING MALLDOVA: “Tombola de astazi este o metoda de loialitate pentru toti consumatorii nostri, care au venit la Shopping Moldova in special pentru sarbatorile de iarna. Participantii trebuiau sa procure in suma de 300 de lei si sa completeze formular pentru insacriere in concurs.”

Pe langa tombola si premii, muzica, dansurile si colindele i-au facut pe vizitatorii Centrului Comercial sa simta din plin magia sarbatorilor de iarna. Atmosfera au facut trupa Blak and White si ansamblul Etnofolcloric Plaiesii.

“E o idee foarte buna ca se organizeaza, si intradevar induce spiritul sarbatorilor de iarna in oameni, asta e foarte fain. Desigur ca Mall-ul este unic la noi in tara si e bine”

“Am participat am avut 9 bilete, ce emoti ati avut? Pozitive, sunt bucuroasa pentru castigatoarea de astazi care a castigat automobilul Skoda. In fiecare an participam e foarte bine.”

*Acest articol este un produs comercial