In plina iarna, rusii reactiveaza conflictul cu Ucraina pe tema gazelor. Decizia Gazprom, care ar putea lovi intreaga Europa

Potrivit clauzelor contractuale de tip "take-or-pay", clientii Gazprom sunt obligati sa plateasca pentru o anumita cantitate de gaze naturale, chiar daca in realitate au achizitionat o cantitate mai mica.

"In conformitate cu prevederile contractului, o factura in valoare de 5,319 miliarde de dolari a fost trimisa catre Naftogaz", se arata intr-un comunicat de presa al Gazprom.

Grupul controlat de statul rus precizeaza ca factura acopera perioada cuprinsa intre al doilea si al patrulea trimestru al anului trecut iar Naftogaz are la dispozitie 10 zile sa plateasca suma solicitata.

Cu toate acestea, Ucraina nu a mai achizitionat gaze naturale din Rusia incepand din luna noiembrie 2015.

Gazprom, cel mai mare producator mondial de gaze naturale, asigura o treime din necesarul de gaze naturale al Europei, iar jumatate din aceste livrari trec prin Ucraina.

Rusia a intrerupt de mai multe ori livrarile de gaze naturale spre Ucraina. In luna iunie 2014, Gazprom a impus Ucrainei sa treaca la un sistem prin care trebuie sa plateasca in avans fondurile necesare pentru achizitiile de gaze. In replica, compania ucraineana Naftogaz a facut apel la Curtea de arbitraj de la Stockholm, in incercarea de a obtine o modificare retroactiva a contractului de tranzit al gazelor naturale convenit cu Rusia pentru perioada 2009-2019.