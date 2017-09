Piata imobiliara isi revine. In prima jumatate a anului s-au dat in exploatare 4000 de locuinte, cu 30 la suta mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut - VIDEO

Dupa cativa ani de criza, piata imobiliara isi revine incet. In prima jumatate a anului s-au dat in exploatare 4000 de locuinte, cu 30 la suta mai multe decat in aceeasi perioada a anului trecut. Dezvoltatorii spun ca incearca sa fie mai eficienti, in timp ce expertii imobiliar spun ca aceasta crestere este pentru ca unii intarzie cu lucrarile.