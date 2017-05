Incepe exodul dupa Brexit. Primul gigant bancar care anunta oficial ca muta mii de angajati din Londra intr-o tara vecina

Divizia irlandeza a bancii a cumparat imobilul aflat in constructie de la firma imobiliara Kennedy Wilson, Fairfax Financial Holdings din Toronto si National Asset Management Agency din Irlanda, se arata itr-un comunicat al Kennedy Wilson, scrie News.ro

Cladirea, cu o suprafata de 12.000 de metri patrati, va fi finalizata in trimestrulal treilea al anului 2018.

”Avand in vedere cresterea afacerilor noastre locale, aceasta noua cladire ne ofera spatiu de dezvoltare si o anumita flexibiltiate in cadrul Uniunii Europene. Dublinul are afaceri vibrante si comunitati de tehnologie care se potrivesc cu o companie globala ca a noastra”, a declarat Carin Bryans, director de tara la JPMorgan in Irlanda.

Dublinul este intre orasele analizate de JPMorgan pentru crearea unui centru al operatiunilor din Uniunea Europeana, dupa Brexit.

Inainte de referendumul britanic din 23 iunie 2016, directorul general al bancii, Jamie Dimon, a spus angajatilor din Marea Britanie ca pana la 4.000 dintre ei ar putea fi transferati in eventualitatea unui Brexit. In ianuarie, Dimon a spus ca numarul ar putea fi mai mare sau mai mic, in functie de cum vor decurge negocierile dintre Londra si Bruxelles.