Investigarea miliardului furat dureaza prea mult si cu cat mai mult timp trece, cu atat mai dificil va fi ca banii sa fie gasiti. O spun deja si partenerii externi:"Nu mai este posibil" - VIDEO

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BMT:”Este păcat că acţiunea de recuperare a banilor fraudaţi a durat atât de mult. Nu sunt expert, dar experţii îmi spun că dacă banii nu sunt urmăriţi rapid, dispar din raza de acţiune a anchetatorilor.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: "N-as folosi notiunea ca se intarzie, dar se lucreaza mai greu decat ne-am asteptat. Cea mai mare problema nu e intarzierea dosarului, dar lipsa de comunicare. Ar fi bine sa spuna ca noi pe rol avem 300 de dosare cu x persoane, fara sa intre in detalii, doar sa ne spuna cate dosare, cate in stare avansata, cate informatii la partenerii straini.”

Potrivit ministerului Finantelor, pana au fost recuperate putin sub 1 miliard de lei dintre cele 13 miliarde de lei disparute. Expertii Bancii Mondiale afirma ca desi neincrederea in banci ramane, acum sectorul bancar este intr-o situatie mult mai sigura decat in 2014.

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BMT: ”Dacă azi am mai avea o criză, ar exista foarte multe semnale de avertizare la care am putea răspunde până să ajungem la criză.”

Autoritatile se lauda cu o noua lege privind activitatea bancilor, dar si mai multe modificari care ofera Bancii Nationale instrumentele necesare pentru a gestiona o eventuala criza.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”A fost modif cadrul legal, mismasul care a fost, nu mai este posibil. BNM s-a fript cu bors sufla si in iaurt, are instrumente mult m bune. O criza e posibil, dar cum a fost chiar nu mai este posibil”

Octavian CALMAC, MINISTRUL ECONOMIEI:”Pe dimensiunea gov noi am sustinut intiativele ca sa dam toate instrumentele necesrae pt a intevreni in piata/Este un proces continuu de durata care tine de practica internationala, nu e Moldova prima unde s-au produs asa fraude”

Alex KREMER, DIRECTOR DE TARA BMT: ”Ca să fiu sincer, când eu şi colegii mei am văzut ce aveau de făcut Guvernul şi BNM în februarie 2016, nu eram foarte optimişti.”

Recent Andrian Candu a anuntat ca autoritatile vor incepe sa recupereze miliardul furat la toamna, dupa ce vor primi cel de-al doilea raport Kroll si ca banii identificati pe conturile din alte tari ar urma sa fie intorsi doar prin instanta de judecata.

In furtul miliardului din Banca de Economii, Banca Sociala si Unibank ar fi fost implicate in jur de 75 de companii, care ar fi actionat concertat, toate avand legatura cu Ilan Shor. Primarul de Orhei, care este cercetat in dosarul BEM, se declara nevinovat.