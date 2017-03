Investitiile dau rod! Profit-record pentru cea mai mare companie din sectorul energetic al Moldovei - Mold-Street.com

Grupul Gas Natural Fenosa, cel mai mare furnizor si distribuitor de energie din Republica Moldova (detine doua companii: una de distributie si alta de furnizare a energiei), a publicat rezultatele pe 2016 care arata ca veniturile operationale ale grupului au fost de 227 milioane de euro, in scadere cu circa 33 de milioane euro (12.7%) fata de 2015.

Tarifele s-au diminuat semnificativ

"Scaderea cifrei de afaceri cu 12,7% in 2016 fata de 2015, s-a dtorat in cea mai mare parte diminuarii tarifelor reale de furnizare a energiei electrice, ca urmare a diminuarii preturilor de achizitie cu circa 11,8% in luna martie 2016 si cu circa 28% in perioada aprilie-decembrie 2016 fata de perioadele similare ale anului precedent...", a explicat Veronica Moraru, Manager Relatii Externe si Comunicare din cadrul Gas Natural Fenosa.





