Investitorii straini din Republica Moldova sunt moldoveni - Report.md

800 de milioane $ in trei ani

Investitiile straine sunt in scadere continua incepând cu 2013, iar ritmul de scadere este din ce in ce mai mare. Daca in 2012 acestea constituiau 3,44 miliarde de dolari, in 2013 au scazut la 3,31 miliarde, pentru ca in 2015 sa ajunga la 2,63 miliarde - in scadere fata de 2014 cu aproximativ 440 de milioane de dolari. Iar in trei ani, din 2013 pâna in 2015, s-au redus cu aproximativ 800 de milioane de dolari. Potrivit Ministerului Economiei, investitiile au scazut si in acest an. in primele 9 luni au fost cu aproximativ 17% mai mici fata de aceeasi perioada a anului 2015.

Potrivit datelor Bancii Nationale, investitiile s-au redus in toate sectoarele economiei. in industria prelucratoare, in 2015, fata de 2014, au fost cu peste 100 de milioane de dolari mai mici, in domeniul activitatilor financiare - cu aproape 100 de milioane mai putine. Doar in agricultura si in constructii s-au majorat nesemnificativ, cu câte trei milioane de dolari.

