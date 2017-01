Ipoteza la care nu s-a gandit nimeni pana acum. Parlamentul European ar putea bloca iesirea Marii Britanii din UE

Joseph Muscat, a carui tara va conduce UE pana in iunie, a declarat intr-o conferinta de presa, ca rar a vazut statele membre sa fie atat de unite asa cum sunt inaintea inceperii negocierilor pentreu Brexit si atat de hotarate sa nu ofere Marii Britanii o pozitie mai buna dupa iesirea din UE, fata de perioada in are a facut parte din blocul comunitar.

Muscat, a caruit tara este o fosta colonie britanica si care este un aliat traditional al Londrei la Bruxelles, a avertizat de aceasta data ca Parlamentul European s-ar putea opune oricarei intelegeri privind iesirea Regatului din UE.

"Eu consider motiv real de preocupare ca Parlamentul European, in apropierea scrutinului europarlamentar, ar putea bloca intregul acord, indiferent cat de bun ar fi. De aceea, astept ca Parlamentul European sa fie implicat macar in anumite aspecte ale negocierilor (pe tema Brexit-ului, n.red)”, a declarat Joseph Muscat, potrivit Reuters.

Uniunea Europeana a stabilit ca negocierile pe tema Brexit-ului vor fi coordonate de Comisia Europeana si de reprezentantii statelor membre in Consiliul UE. Insa acordul negociat va trebui supus ulterior aprobarii Parlamentului European si Consiliului European.

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, prezent alaturi de Muscat la conferinta de dupa preluarea de catre Malta a presedintiei UE, a declarat de asemenea, ca in negocieri se vor concentra pe ideea ca plecarea Marii Britanii nu va afecta integrarea europeana.

Theresa May sugereaza ca Marea Britanie se indreapta catre un “hard Brexit” si va parasi piata unica

Nici oficialii de la Londra nu sunt foarte optimisiti in legatura cu avantajele pe care Marea Britanie le-ar mai putea avea dupa parasirea blocului comunitar. Premierul Theresa May sugera, in urma cu cateva zile, ca Marea Britanie se indreapta spre un ''hard Brexit'' (''Brexit dur''), care va impune tarii un acces restrictionat la piata unica europeana.

Regatul Unit nu va incerca sa pastreze anumite aspecte ale calitatii de membru al UE dupa ce va parasi blocul comunitar, a adaugat premierul britanic, iar perspectiva unor relatii comerciale cu UE fara privilegii a dus lira sterlina, la inceputul saptamanii, la cel mai scazut nivel din octombrie 2016 in raport cu dolarul.

Votul din 23 iunie - cand alegatorii britanici au votat in favoarea iesirii tarii din Uniunea Europeana - a declansat turbulente pe pietele financiare globale, iar lira sterlina s-a depreciat semnificativ, ajungand la cel mai scazut nivel din ultimii 31 de ani in raport cu dolarul.

Uniunea Europeana se asteapta ca Marea Britanie sa declanseze procedeul de iesire din UE cel mai tarziu pana la finele lunii martie, moment din care vor fi demarate si negocierile intre cele doua parti.