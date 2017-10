Kaufland - una din cele mai mari retele de retail din Europa are planuri mari pentru Moldova: a prezentat strategia companiei care urmareste sa aplice cele mai inovatoare tehnologii in domeniul retail

Claus ter HAAR, DIRECTOR ECONOMIC ADMNISTRATIV, KAUFLAND: “Fiecare magazin deschis de noi aduce cu sine peste 100 de locuri noi de muncă. Salariul minim oferit de Kaufland unui lucrător comercial este competitiv, fiind în mărime de 7500 de lei brut.”

La solicitarea Kaufland, compania Deloitte Romania a derulat analiza impactului expansiunii in Republica Moldova a retelei Kaufland. Astfel, au fost cuantificate o serie de beneficii directe si indirecte precum, contributii esentiale in bugetul de stat prin impozite si taxe, cresterea nivelului de viata in tara, dezvotarea sectorului agro-alimentar, de constructii si altele.

Claus ter HAAR, DIRECTOR ECONOMIC ADMNISTRATIV, KAUFLAND: “Kaufland este deasemenea cunoscut ca un partener de incredere pentru producatorii locali. Cand vom intra pe piata Republicii Moldova, vom oferi peste 3000 de produse de la producatori locali.”

Kaufland acorda o atentie sporita si dezvoltarii agriculturii regionale prin parteneriate cu producatorii locali.

Vitalie ZAHARIA, DIRECTOR GENERAL MIEPO: “Intreg mediul de afaceri, dar si componenta autoritatilor publice din Moldova precauta Kaufland si ca un potential investitor in economia tarii noastre, dar si o platforma extrem de buna pentru realizarea produselor moldovenesti in aceste magazine.”

Grija fata de om si de mediu sunt prioritare la Kaufland. In acest sens, Kaufland a sustinut in Republica Moldova o serie de initiatie culturale, sociale si de protectie a mediului, printre care Lumineaza Circul, Bucurie in Miscare si multe altele. Kaufland se numara printre cele mai mari companii de retail din Europa, cu peste 1.200 de magazine in sapte tari si o retea de 115 magazine in Romania.

