Lansarea cardului de masa Up Moldova - o solutie simpla si inovatoare oferita angajatorilor, angajatilor si comerciantilor - VIDEO

Compania Up Moldova este o societate dinamică ce inovează pe piaţa de beneficii extra-salariale din Moldova şi unicul operator licenţiat pentru emiterea tichetelor de masă pe ambele suporturi - hârtie şi electronic -, cât şi unicul operator care a primit de la Serviciul Fiscal de Stat al RM codul de emitent pentru ambele suporturi. Cardul de masă este instrumentul ideal pentru motivarea şi loializarea angajaţilor, simplu, sigur şi comod. Acest produs simplifică procesele angajatorilor, multiplicând avantajele şi oferind toate ingredientele unei reţete de succes.

Împreună cu Up Moldova, angajatorii cresc motivaţia şi performanţa echipei, reduc absenteismul şi optimizează bugetul companiei. Pentru angajaţi, beneficiile cardului de masă Up înseamnă scutiri de la plata taxelor salariale, putere de cumpărare mai mare, ei plătesc în siguranţă şi rapid, prin tehnologia contactless, utilizează un suport modern, simplu şi sigur, cardul fiind emis sub însemnele MasterCard.

Dumitru Cozmolici, Director General Up Moldova: „Pentru a creşte calitatea experienţei utilizatorilor săi, Up Moldova lansează foarte repede, de la intrarea sa pe piaţa din Moldova, cardul de masă, care simplifică plăţile şi oferă beneficiarilor control sporit asupra tranzacţiilor. Acum parcursul angajaţilor, angajatorilor şi a partenerilor în utilizarea serviciului nostru este mai simplu, iar experienţa pe care o oferim cu cardul de masă este orientată spre utilizator. Cardul de masă Up Moldova este o soluţie modernă, cu eficienţa dovedită la nivel mondial de către industria beneficiilor extra-salariale.”

Vitalie Tarlev, Secretar de Stat, Ministerul Economiei şi Infrastructurii: ”Republica Moldova promovează reforme de modernizare europeană, dezvoltă şi asimilează procese de producţie şi tehnologii moderne, care, într-un final, vor duce la sporirea calităţii produselor şi serviciilor autohtone, precum şi la creşterea nivelului de trai al cetăţenilor. Sunt de salutat eforturile companiei Up Moldova, bazate pe inovaţie şi tehnologii moderne, care vin să ofere beneficii entităţilor economice, salariaţilor, precum şi partenerilor comercianţi.”

Mihai Popescu, Director Resurse Umane al companiei „AquaTrade”: ”Acum toţi angajatorii au acces la un nou beneficiu extra-salarial, pe care îl pot oferi echipei într-un format modern, mult mai flexibil, simplu de gestionat şi comod de utilizat - cardul de masă Up Moldova. Vom oferi salariaţilor noştri acest beneficiu, pentru a-i recompensa suplimentar pentru munca depusă, pentru a-i motiva şi pentru a avea o echipă performantă.”

Mihaela Dragan, Director Marketing al reţelei de magazine „Linella”: ”Cardul de masă Up Moldova aduce decontarea imediată a sumelor utilizate, iar utilizatorii achiziţionează de orice sumă doresc, chiar utilizând şi fracţii din valoarea tichetului electronic. Lansarea cardului Up Moldova va creşte puterea de cumpărare a beneficiarilor şi, implicit, valoarea medie a coşului de cumpărături. Supermarketurile şi magazinele de proximitate sunt primele beneficiare ale acestei creşteri.”

Despre grupul Up

Up conectează indivizi, companii şi teritorii dezvoltând platforme de gestiune, de tranzacţii şi de relaţionare, ce contribuie la creşterea calităţii vieţii şi a performanţei.

Up concepe soluţii integrate ca răspuns la nevoile diferiţilor săi parteneri, clienţi şi beneficiari. Facilitează accesul la alimentaţie, cultură, timp liber, educaţie, ajutor la domiciliu, ajutoare sociale, gestiunea cheltuielilor profesionale şi animarea dispozitivelor de motivare şi fidelizare.

Cu o istorie de peste 50 de ani, puternic prin cei 3 400 de colaboratori şi o prezenţă în 19 ţări, Grupul Up însoţeşte în viaţa de zi cu zi 24,5 milioane de persoane din întreaga lume. Up este un grup independent a cărui societate-mamă este o societate cooperativă şi participativă.

