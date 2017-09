Latino Party pe plaja de la Orhei. Evenimentul organizat de primarul Ilan Sor la inchiderea sezonului estival - VIDEO

Dupa o vara in care s-au balacit in lac, si s-au odihnit intr-o zona de agrement moderna si dotata cu de toate, locuitorii din Orhei au iesit din case si au sarbatorit in inima orasului cel de-al doilea proiect major realizat in timp record de primarul Ilan Sor- complex turistic, lacul “Orhei”. Acolo a fost organizat aseara un Latino Party, cu ocazia inchiderii sezonului estival.