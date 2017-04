Lovitura pe care Putin o da Europei. UE devine ostatica Moscovei. “In 2017, vom depasi recorduri”

Directorul general al Gazprom, Alexei Miller, a declarat ca tranzitul gazelor prin Ucraina va scadea dupa 2020, dar nu va fi oprit complet, asa cum avertiza Moscova ca se va intampla dupa duplarea capacitatii actuale a Nord Stream, scrie News.ro

Partenerii occidentali ai Gazprom au convenit luni sa furnizeze jumatate din finantare pentru proiectul Nord Stream 2, in valoare de 9,5 miliarde de euro, eliminand un obstacol mare din calea planului rusesc de a livra mai multe gaze Europei, din 2019.

Gazprom asigura in prezent o treime din necesarul de gaze al Europei, contributia sa crescand de la un sfert in ultimele doua decenii. Grupul considera ca poate creste livrarile de gaze, in pofida temerilor Uniunii Europene ca blocul comunitar devine prea dependent de resursele energetice ale Rusiei.

”Astazi, in 2017, depasim recordul din 2016 cu circa 10%. Asa ca ne putem astepta la noi recorduri in acest an, iar cota Gazprom pe piata europeana va creste”, a spus Miller, unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui Vladimir Putin.

Gazprom a vandut o cantitate record de 179 de miliarde de metri cubi de gaze in Europa, in 2016, datorita cotatiilor scazute ale petrolului, in functie de care este stabilit pretul gazelor, si de temperaturile scazute de pe continent.

Clientii cer mai multe gaze in acest an, iar Gazprom considera ca in urmatorii 15 ani poate livra cea mai mare parte din necesarul suplimentar de 100 de miliarde de metri cubi de gaze pana in 2035, pe fondul declinului productiei interne.

”Scaderea productiei de gaze din Marea Nordului, ca si in alte tari europene, devine un factor foarte important. Luand asta in considerare, cota de piata a Rusiei va creste”, a spus Miller.

UE a devenit mai reticenta la dependenta de gazele rusesti din cauza conflictului din estul Ucrainei si anexarea Crimeii de catre Moscova.

Gazprom livreaza gaze in Europa pe trei rute, respectiv prin Ucraina, ruta Yamal-Europa via Belarus si Polonia, si noua conducta Nord Stream pe sub Marea Baltica, catre orasul german Greifswald.

Luni, Gazprom a semnat un acord de co-finantare a Nord Stream 2 cu companiile europene Uniper, Wintershall, Shell, OMV si Engie.

Statele din estul Europei si cele baltice considera ca noua conducta pe sub Marea Baltica va face ca UE sa devina ostatica Moscovei. State din nordul Europei, in special Germania, sustin insa Nord Stream datorita beneficiilor economice.