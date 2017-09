Luna octombrie vine cu scumpiri. Se scumpesc politele de asigurare auto, dar si cele de Carte Verde: cele mai scumpe vor fi cele pentru Ucraina, Belarus si Rusia - VIDEO

Potrivit Consiliului de administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare statisticile prezentate de catre companiile de asigurari arata ca in prezent, in urma aplicarii coeficientilor, soferii achita pentru politele RCA, in mediu cu aproximativ 200 de lei mai putin decat prima de baza stabilita anterior.

Astfel ca s-a decis ca prima de baza sa creasca de la 735 de lei la 760. Cel mai mult se scumpeste polita de carte verde pentru Ucraina, Belarus si Rusia, pretul careia va ajunge de la 215 la 260 de euro. Si in cazul acestora, primele incasate erau mai mici decat cele de baza, spun cei de la CNPF.

Pentru tarile din sistemul Carte Verde, pretul politiei va creste cu 13 euro. Consiliul de administratie al Comisiei Nationale a Pietei Financiare a aprobat noile tarife la 15 septembrie, iar maine acestea vor intra in vigoare.