Marea Britanie pregateste o schimbare majora, in cazul unui "hard BREXIT". Mesajul ministrului Finantelor pentru migranti

Anuntul a fost facut duminica de ministrul finantelor, Philip Hammond, transmite AFP si Reuters.

'Ar trebui sa fim capabili sa gasim un acord care sa permita, pe baza de reciprocitate, accesul la pietele noastre respective fara integrarea politica pe care a implicat-o aderarea la UE', a declarat Hammond, intr-un interviu pentru publicatia germana Welt am Sonntag.

Cu doua zile inaintea unui discurs cheie in care prim-ministrul Theresa May va prezenta planurile guvernului pentru Brexit, Hammond a reiterat ca 'mesajul referendumului este acela ca trebuie sa ne controlam politica de imigratie'.

'Chestiunea se refera la libertatea de circulatie pentru a veni la munca, la libertatea de instalare si la libertatea de a infiinta o firma', a mai spus ministrul.

Marea Britanie 'numara 3 milioane de migranti europeni care lucreaza' in aceasta tara si 'nu avem somaj, asadar avem in mod clar nevoie sa vina oameni si sa munceasca in economia noastra pentru ca ea sa continue sa functioneze. Dar trebuie sa detinem controlul global', a mai explicat Hammond.

Intrebat despre posibilitatea ca Marea Britanie sa devina un paradis fiscal, Hammond a avertizat ca, daca tara sa 'nu are acces la piata europeana', ar putea 'schimba modelul economic' pentru 'a recastiga competitivitatea'.

El a lasat sa se inteleaga ca Marea Britanie ar putea scadea taxele si impozitele pentru companiile cu sediul in aceasta tara, pentru a ramane competitive in pofida taxelor vamale europene.

'Cei mai multi dintre noi care am votat pentru a ramane (in UE) ar dori ca Marea Britanie sa ramana o economie in stil european, cu un sistem de impozitare de tip european, un sistem de reglementare de tip european. Puteti fi insa siguri ca vom face ceea ce trebuie sa facem', a avertizat el.

Hammond a mai estimat ca, dupa iesirea tarii sale din UE - inevitabila, in opinia sa -, blocul celor 27 de state se va indrepta spre 'o mai mare integrare politica' pentru a 'mentine succesul euro', o evolutie pe care Londra nu a dorit-o niciodata.