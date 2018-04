Medicamentul antipsihotic al Gedeon Richter castiga Marele Premiu pentru Inovare 2017

Inovaţia a jucat întotdeauna un rol-cheie în strategia Gedeon Richter, cu un accent deosebit pe cercetarea şi dezvoltarea medicamentelor originale. În cursul istoriei sale de 117 ani, Gedeon Richter a oferit industriei farmaceutice ungare peste 10 medicamente brevetate, contribuind în mod semnificativ la îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor din întreaga lume. Inovaţia sa remarcabilă a fost adesea recunoscută şi onorată.

Evaluarea pozitivă pentru cariprazină a evidenţiat următoarele: rezultatul-cheie al produsului inovaţional, onorat de acest premiu, este un medicament original produs în Ungaria, care a fost dezvoltat de cercetători ştiinţifici ungari şi care deţine autorizaţii de punere pe piaţă în peste 70% din piaţa farmaceutică globală. Cu această inovaţie unică, ce reprezentă o valoarea semnificativă, Gedeon Richter a realizat un concept ideal de dezvoltare reflectat de sloganul ”inventat şi fabricat în Ungaria”.

”Succesul cariprazinei are o importanţă istorică nu numai pentru Gedeon Richter, ci şi pentru întreaga industrie farmaceutică din Ungaria. Acesta este primul medicament autorizat în Statele Unite ale Americii, care a fost inventat de cercetătorii unei companii farmaceutice din Ungaria, iar cercetarea şi dezvoltarea preclinică au fost efectuate de aceeaşi companie farmaceutică. Deoarece etapa de dezvoltare clinică a suportat costuri ridicate, am implicat un partener, astfel încât am reuşit să ajungem la etapa finală de obţinere a licenţei de comercilalizare prin finanţare şi management comun. Cred că această recunoaştere este rezultatul muncii în echipă şi al bazei de cunoştinţe excepţionale care au caracterizat întotdeauna Gedeon Richter încă de la înfiinţare”, a declarat preşedintele companiei Gedeon Richter, Erik Bogsch, la primirea premiului.

”Bazele de cercetare şi dezvoltare ale Gedeon Richter, unde activează 1.000 de persoane, oferă companiei statutul de cel mai important centru de cercetare farmaceutică din Europa Centrală şi de Est. Acest premiu recunoaşte performanţa de clasă mondială a personalului nostru de cercetare extrem de capabil şi sunt mândru că sunt şeful acestei echipe de cercetare şi dezvoltare de succes”, a subliniat Dr. István Greiner, directorul de cercetare al Gedeon Richter.

Cariprazina este un medicament antipsihotic atipic administrat pe cale orală, care a fost inventat de cercetătorii din cadrul companiei Gedeon Richter şi a fost dezvoltat ulterior împreună cu Allergan (anterior Forest / Actavis) pentru a trata schizofrenia şi tulburarea bipolară. Administraţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) a aprobat capsulele de cariprazine în septembrie 2015 pentru tratarea pacienţilor adulţi care suferă de tulburare bipolară tip I asociată cu episoade maniacale şi mixte şi schizofrenie. Produsul a fost lansat pe piaţa americană sub denumirea de Vraylar la 16 martie 2016. Comisia Europeană a eliberat, în iulie 2017, licenţa de comercializare a Cariprazine în statele membre UE pentru tratamentul pacienţilor adulţi cu schizofrenie. Negocierile de compensare pentru produsul Reagila (cariprazină) sunt în curs de desfăşurare în mai multe ţări ale UE, iar medicamentul va fi introdus în aceste ţări pe parcursul acestui an dar şi în anul viitor.

Dezvoltarea clinică a cariprazinei continuă pentru alte indicaţii la pacienţii adulţi pentru a trata depresia bipolară şi ca terapie adjuvantă pentru tulburarea depresivă majoră.

Despre Marele Premiu pentru Inovare

Asociaţia Ungară pentru Inovare, ca federaţie profesională şi de afaceri, îşi concentrează activităţile asupra economiei ungare, stimulând rolul inovării. A fost înfiinţată de 30 de organizaţii membre în anul 1990. Primul premiu a fost acordat în 1993. Marele Premiu al Inovării este un premiu anual creat pentru a recunoaşte companiile înregistrate în Ungaria ce au realizat inovaţii semnificative şi profitabile în anul precedent.







