Milanin Residence a dat start constructiei proiectului Sciusev 2

Un nou complex de apartamente de clasa lux in centrul capitalei va fi dat in exploatare in urmatorul an. Doritorii de a obtine siguranta si confortul unui apartament de calitate pot sa beneficieze de oferta early booking si vor achita pentru aceasta o suma incepand de la doar de la 699 euro/m2.

Milanin Residence inseamna locuinte construite cu respectarea standardelor internationale. Situat ultra central pe adresa str. Alexei Sciusev 2 in zona linistita si cu zona verde, un apartament in complexul de prima clasa inseamna confort si calitate.

Cu o bogata experienta, compania NG Invest a construit complexul de lux utilizand cele mai bune materiale de construcţie. La procurarea unui dintre apartamente, clientul obţine o locuinţă ce are parte de:

- Planificare individuală şi posibilitatea de a opera anumite modificări după achiziţia locuinţei;

- Pereţii apartamentului sunt construiţi din cărămidă şi dispun de izolare fonică;

- Izolare termică interioară şi exterioară a pereţilor;

- Pardoseală fără denivelări, suprafaţă din beton acoperită cu un strat de protecţie;

- Rezistenţă la cutremure;

- Ferestrele Salamander cu şase camere ce garantează o calitate înaltă.

Milanin Residence răspunde oricăror cerinţe ale unui client care ştie să-şi dorească toate atributele unei locuinţe de vis.

Complexul dispune de o ogradă de tip închis, zonă verde şi parc pentru copii îngrădit şi separat, astfel încât este garantată siguranţa copiilor.

Siguranţa întregului spaţiu este asigurată de camerele de supraveghere şi pază, iar pe timp de noapte clădirea este iluminată în mod automat.

Întregul complexul are un design special şi din clasa premium. Scara de la intrare, scările din hol, pereţii şi pardoseala sunt din piatră naturală, precum marmură şi granit.

Ascensorul SCHINDLER este produs în Elveţia şi funcţionează fără zgomot.Darea în exploatarea este planificată la începutul anului 2019.

Amplasat în centrul oraşului, complexul locativ are în preajma sa farmacie, şcoală, spital, magazin, universitate, biserică, şcoli de limbi străine şi o zonă verde.

Obţine confortul şi calitatea într-un complex locativ de clasa premium.

Amintim că compania NG Invest construieşte cu success complexul Milanin Residence 1 şi 2 (str. Zamfir Arbore 10 şi Colina Puskin 8A)

Contactează compania la numărul de telefon 0 767 999 78 sau verifică disponibilitatea apartamentelor pe ng.md!

Îndrăzneşte să-ţi doreşti ce e mai bun!

*Acest articol este un produs comercial